Justin Gatlin zou na de Olympische Spelen van komende zomer een punt achter zijn loopbaan zetten, maar de inmiddels 38-jarige topatleet piekert er niet over om eerder te stoppen nu de Spelen met een jaar zijn verplaatst vanwege het coronavirus.

"Mijn doel is om in 2021 mee te doen aan de Spelen", zegt Gatlin tegen TMZ Sports. "Een hoop mensen zullen vast denken dat de tijd in mijn nadeel en dat van andere oudere atleten werkt, maar daar is absoluut geen sprake van."

Gatlin veroverde bij zijn eerste olympische deelname in 2004 olympisch goud op de 100 meter en deed ook in 2012 (brons) en 2016 (zilver) mee aan de Spelen. Tussen 2006 en 2010 zat hij een schorsing uit vanwege een positieve dopingtest, wat zijn reputatie in de sport flink heeft geschaad.

De wereldkampioen van 2005 en 2017 op de 100 meter denkt dat hij volgend jaar in Tokio - de Spelen zullen ergens tussen januari en september 2021 worden ingehaald - in staat is om mee te doen om het goud op zijn favoriete afstand.

"Ik denk dat ik daartoe in staat kan zijn. Of ik nou 38 of 39 jaar ben, zo veel verschil is dat niet. Ik heb wel altijd gezegd dat ik niet tot mijn veertigste wil blijven rennen, maar nu ben ik er nog steeds mee bezig."

In de herfst van zijn carrière haalt Gatlin motivatie uit de carrière van de 42-jarige NFL-ster Tom Brady, die onlangs bekendmaakte naar Tampa Bay Buccaneers te verkassen. "Misschien stop ik wel na de Spelen. Maar het nieuws over Brady geeft me hoop. Misschien is een veertigjarige Gatlin op de atletiekbaan zo gek nog niet."

