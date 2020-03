Bestuurslid Nicole Hoevertsz van het internationaal olympisch comité (IOC) heeft bevestigd dat de sporters en ploegen die zich reeds voor de Olympische Spelen hebben geplaatst volgend jaar gewoon mee mogen doen in Tokio.

Het IOC besloot dinsdag na overleg met de Japanse autoriteiten om de Spelen van komende zomer vanwege het coronavirus uit te stellen naar 2021. Sindsdien is het onduidelijk wat er met het kwalificatieproces gaat gebeuren, maar de sporters met een ticket op zak hoeven dus niet te vrezen.

"We hebben zondag afgesproken dat de 57 procent van de sporters die zich al gekwalificeerd heeft ook gerespecteerd wordt", zei de Arubaanse Hoevertsz dinsdagavond in het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn en Omstreken.

"Voor de sporters die zich nog moeten plaatsen, moet een heel nieuw proces worden opgesteld. Althans, er moeten nieuwe data worden gevonden voor kwalificatietoernooien, en misschien moeten er nog extra plekken aan die 57 procent toegevoegd worden. Daar moeten we nog naar kijken. Het gaat in ieder geval een gecompliceerd proces worden."

In Nederland zijn onder meer de handbalsters, de voetbalsters, de hockeyploegen en een aantal zwemmers, atleten en judoka's al zeker van de Spelen. Zij kunnen zich nu dus opmaken voor Tokio 2021.

Het is nog niet bekend wanneer de Spelen precies worden ingehaald. Het IOC meldde dinsdag in een officiële verklaring dat het grootste sportevenement ter wereld niet meer in 2020, maar ook niet ná de zomer van 2021 zal worden gehouden.

