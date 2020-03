Chef de mission Pieter van den Hoogenband van NOC*NSF vindt het net als veel anderen fijn dat er eindelijk duidelijkheid is over de Olympische Spelen, die met een jaar worden uitgesteld. De voormalige topzwemmer vreesde de afgelopen periode dat het evenement helemaal geschrapt zou worden.

"We hebben goede contacten met de Japanners en het IOC (internationaal olympisch comité, red.). Daardoor hoorden we steeds vaker geluiden dat het uitstellen van de Spelen niet zo makkelijk is en dat het misschien helemaal afgelast zou worden", zegt Van den Hoogenband tegen de NOS.

"Dat was helemaal verdrietig geweest. Nu is het wel heel prettig dat we onze focus kunnen verleggen naar volgend seizoen en ons kunnen richten op hetgeen wat de hele samenleving moet doen: het bestrijden van het coronavirus. Daar hebben wij ook een voorbeeldfunctie in."

Hoewel het IOC naar eigen zeggen nooit heeft overwogen de Spelen te schrappen, was uitstel onvermijdelijk. Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus werden de laatste maanden veel olympische kwalificatietoernooien uitgesteld. Daarnaast zijn veel sportcentra gesloten, waardoor atleten zich niet fatsoenlijk konden voorbereiden op de Spelen.

'Sporters werden gewdwongen om risico's te nemen'

Hoe pijnlijk de beslissing ook moge zijn, Van den Hoogenband is voor de sporters blij dat er uitsluitsel is. "De sporters werden bijna gedwongen om risico's te nemen. Dat wil je niet, want gezondheid en veiligheid staat boven alles. Het blijft heel verdrietig voor de ploeg, maar het is fijn dat er duidelijkheid is. Risico nemen hoeft nu niet meer."

Het IOC maakte dinsdag overigens alleen bekend dat de Spelen zijn uitgesteld, niet wanneer het vierjaarlijkse evenement precies wordt ingehaald. Dat zal in ieder geval niet meer in 2020 en ook niet ná de zomer van 2021 gebeuren.

"We weten nu in ieder geval dat de Spelen nog plaats gaan vinden. Als we weten wanneer, zullen we verder kijken naar de planning en hoe verder. Nu moeten we met z'n allen thuisblijven om het coronavirus te tackelen."

