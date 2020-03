Mathieu van der Poel gaat niet stoppen met mountainbiken nu de Olympische Spelen van Tokio met een jaar zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. De 25-jarige Brabander blijft die discipline voorlopig combineren met het veldrijden en het wielrennen.

"Enig nadeel zou misschien kunnen zijn als ik moet kiezen tussen de Olympische Spelen en een grote ronde. Maar dat ik voorlopig blijf mountainbiken, is wel zeker. De rest zien we later wel", zegt Van der Poel dinsdag in een persbericht.

De Spelen zouden eigenlijk komende zomer worden gehouden, maar werd eerder op dinsdag door het IOC verplaatst naar volgend jaar zomer. Dat betekent dus dat de planningen van heel wat sporten over de kop moeten.

"Het is afwachten wanneer ze de Spelen zullen laten doorgaan. Ikzelf hoop dat het WK mountainbiken in Albstadt doorgaat zoals voorzien en op dezelfde periode zoals dit seizoen zodat ik eerst de klassieke campagne kan afwerken", aldus Van der Poel.

'Jammerlijke maar begrijpelijke beslissing'

In de sportwereld is over het algemeen positief gereageerd op het uitstellen van de Spelen. Er was van veel kanten al de nodige kritiek op het internationaal olympisch comité (IOC), omdat die een definitieve beslissing lange tijd voor zich uitschoof en weigerde een knoop door te hakken.

"Het is een erg jammerlijke, maar wel begrijpelijke beslissing. De globale gezondheid gaat voor. Anderzijds blijf ik toch met een rotgevoel achter. Vier jaar geleden hebben we een plan opgemaakt richting de Spelen van Tokio, en dat plan valt nu eigenlijk in het water", vertelt Van der Poel.

"Het is mentaal niet gemakkelijk als je daar al vier jaar mee bezig bent, maar dat is voor iedereen wel het geval die op lange termijn heeft toegewerkt naar een doel in deze moeilijke periode. Voorlopig is er ook weinig duidelijkheid wanneer we weer aan koersen toe zijn. Ik blijf voorlopig bezig."

