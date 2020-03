De Atletiekunie heeft dinsdag vanwege extra overheidsmaatregelen tegen het coronavirus alle competities voor komend seizoen geschrapt, waaronder de NK. In het handbal worden er geen kampioenen uitgeroepen en is ook de promotie-/degradatieregeling geschrapt.

De Nederlandse kampioenschappen atletiek stonden gepland van 26 tot en met 28 juni in Den Haag. De Atletiekunie zoekt de komende tijd met de atletiekverenigingen naar alternatieven om het sportevenement in het najaar af te werken. Eerder dinsdag werden de FBK Games in Hengelo (1 juni) al afgelast.

"Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben een enorme impact op de atletieksport. Accommodaties zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil", schrijft de Atletiekunie in een verklaring.

"Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime en op termijn een verantwoord wedstrijdklimaat."

De atletiekcompetities zouden oorspronkelijk op 18 april beginnen. De Atletiekunie gaat onderzoeken wat de afgelasting van het seizoen betekent voor de (financiële) staat van de ongeveer driehonderd atletiekverenigingen in Nederland.

De handballers van Aalsmeer kroonden zich vorig jaar tot landskampioen. (Foto: Pro Shots)

Handbal Verbond: Geen kampioenen en promotie

Ook het Nederlands Handbal Verbond heeft dinsdag voortijdig het seizoen van alle competities beëindigd vanwege het COVID-19-virus. Het bondsbestuur ziet geen perspectief om de competitie nog voor de zomer af te maken door de extra maatregelen van de overheid.

Het besluit van de bond houdt onder meer in dat er geen kampioenen worden uitgeroepen. Ook promoveren of degraderen er geen ploegen. Het bondsbestuur vindt het niet verantwoord om de bestaande promotie-/degradatieregeling te handhaven.

Eerder werd al het finaletoernooi van de BENE-league, de gecombineerde competitie tussen Nederland België, afgelast. Limburg Lions zou het oorspronkelijk op 14 maart opnemen tegen Bevo in de halve finale van de play-offs om het kampioenschap.

Het Handbal Verbond is na de Atletiekunie de vijfde Nederlandse sportbond die de competities in 2020 voortijdig beëindigt. Eerder besloten de volleybalbond, de basketbalbond en de zwembond ook alle lopende competities te stoppen.

Het kabinet kondigde maandag een verbod op bijeenkomsten af in de strijd tegen het coronavirus. Ook de ondergrens van honderd personen kwam bij dat verbod te vervallen, waardoor veel sportwedstrijden noodgedwongen zijn uitgesteld of geschrapt.

