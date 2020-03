Het uitstellen van de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio naar hoogstwaarschijnlijk de zomer van 2021 brengt veel (financiële) knelpunten met zich mee voor het internationaal olympisch comité (IOC) en de Japanse overheid. Ook grote sportevenementen staan door het verplaatsen van de Spelen op losse schroeven. Een overzicht.

Sportief

De Japanse publieke omroep HKR meldde zondag dat het organisatiecomité van de Olympische Spelen denkt aan een uitstel naar de zomer van 2021. De Spelen zouden op 23 juli beginnen en duren tot 8 augustus, precies een jaar later minus een dag. De organisatoren gaan komende week in overleg met het IOC om de data vast te stellen.

Mochten de data definitief worden, komen andere grote sportevenementen in de knel. In de zomer van 2021 staan onder meer het EK vrouwenvoetbal (11 juli-1 augustus), de WK langebaanzwemmen (16 juli-1 augustus) en de WK atletiek (6-15 augustus) op het programma. De organisaties van de WK langebaanzwemmen en de WK atletiek hebben al laten weten dat ze bereid zijn te schuiven met hun toernooien.

Verder vormen de kwalificatietrajecten sportief gezien de grootste uitdaging voor het IOC. Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus gingen de afgelopen weken veel kwalificatietoernooien niet door. Worden die opnieuw ingeroosterd? Of kijkt het IOC straks naar de wereldranglijsten?

Thomas Bach, voorzitter van het IOC, bevestigde afgelopen week dat alle behaalde olympische tickets, onder meer van de Nederlandse handbalsters, voetbalsters en hockeysters, geldig blijven voor de editie in 2021.

Financieel

Hoewel officiële cijfers ontbreken, schatten financiële experts van Kansai University in Japan in dat uitstel van de Olympische en Paralympische Spelen de Japanse overheid ongeveer 5,4 miljard euro gaat kosten.

Het budget van de Spelen bedraagt ruim 11,5 miljard euro, zo maakten de organisatoren eind vorig jaar bekend. Bijna 7 miljard euro kwam uit de portemonnee van de Japanse overheid en de stad Tokio. Het IOC is overigens verzekerd tegen uitstel van de Spelen.

De sponsorinkomsten vormen de levensader van het organisatiecomité van de Spelen. De organisatoren hadden voordat het sportevenement werd uitgesteld bijna 3 miljard euro aan sponsoring opgehaald. In dat bedrag zijn de aparte sponsorovereenkomsten van het IOC, zoals met autofabrikant Toyota, niet meegerekend.

De televisiegelden zijn belangrijke inkomsten voor het IOC en daar zit een nieuw knelpunt. De Amerikaanse zendgemachtigde NBC bemachtigde in 2011 voor 4 miljard euro de uitzendrechten tot en met de Spelen van 2020. Het is onbekend wat er met het televisiecontract gaat gebeuren.

Discovery Communications, het moederbedrijf van sportzender Eurosport, kocht in 2018 voor een bedrag van 1,3 miljard euro de Europese televisierechten van de Spelen tot en met 2024. Het bedrijf liet dinsdag in een verklaring weten de Spelen ook in 2021 'gewoon' te verslaan.

Voorzitter van het IOC Thomas Bach (links) en premier van Japan Shinzo Abe (rechts) tijdens een overleg in Tokio. (Foto: Getty Images)

Economisch

Ook de Japanse economie heeft te lijden onder het uitstel van de Spelen. Uit een studie van een Japanse bank bleek in 2016 dat het bruto binnenlands product van Japan in 2020 met 0,2 procent zou stijgen bij het organiseren van de Spelen, vooral door toerisme. De schade voor Japan blijft beperkt, omdat bijna alle kosten voor de organisatie van de Spelen al zijn gemaakt.

Het toerisme in Japan zal dit jaar afnemen door het uitstel van de Spelen. Naast de elfduizend sporters zouden ook duizenden begeleiders, sponsoren en mediavertegenwoordigers vanuit de hele wereld naar Tokio reizen. Effectenhuis Nomura Securities schatte de opbrengsten uit toerisme door de Spelen op een kleine 2 miljard euro.

Japan is met zijn economie echter voor een minimaal deel afhankelijk van toerisme. In 2018 kwam 0,8 procent van het bruto binnenlands product uit toerisme.

Het olympisch dorp in Tokio zou na de spelen omgeturnd worden in een appartementencomplex voor de plaatselijke bevolking. (Foto: Pro Shots)

Logistiek

De Japanse overheid zit bovendien in de maag met het olympisch dorp. Het miljoenenonderkomen van de ruim elfduizend atleten uit de 203 landen zou na de Spelen van deze zomer worden omgeturnd in een appartementencomplex. Alle huizen waren al verkocht aan de plaatselijke bevolking. Die moet noodgedwongen een jaar wachten.

