Het internationaal olympisch comité (IOC) bleef lang volhouden dat uitstel van de Olympische Spelen in Tokio geen optie was. In de afgelopen zeven dagen kwam er echter steeds meer druk op de organisatie, en daarbij was de uitgesproken mening van veel sporters zeer belangrijk.

"Het IOC brengt ons in gevaar", zei Katerina Stefanidi vorige week dinsdag tegen persbureau Reuters. "We moeten allemaal besluiten of we onze gezondheid op het spel willen zetten door te blijven trainen in deze omstandigheden."

De mening van de olympisch kampioen polsstokhoogspringen werd ongetwijfeld gedeeld door een groot aantal atleten, maar de Griekse was een van de eerste vooraanstaande topsporters die zich op niet mis te verstane wijze uitsprak dat het onverantwoord was om Tokio 2020 in de geplande periode (24 juli tot en met 9 augustus) te laten doorgaan.

In de afgelopen week durfden steeds meer olympiërs hun mening te verkondigen - de Duitse topschermer Max Hartung kondigde zelfs een boycot aan - en dat heeft zeker invloed gehad op het besluit van het IOC en de Japanse regering dinsdag om de Spelen uit te stellen naar 2021.

"Mooi dat er is geluisterd'

"Het is goed dat atleten een platform hebben gekregen en hun macht hebben kunnen laten zien", zegt Mieke Cabout, de vicevoorzitter van de atletencommissie van sportkoepel NOC*NSF, in gesprek met NU.nl.

"Het draait bij de Spelen om die tienduizend topsporters die een megaprestatie moeten leveren. De ene atleet is wat mondiger dan de andere, maar het is mooi dat er naar de mening van de sporters geluisterd is. Alle atletenverenigingen kwamen tot dezelfde conclusie: het was niet verantwoord om de Spelen deze zomer door te laten gaan."

'Het is ratio tegenover emotie'

Dat is natuurlijk wel een pijnlijke conclusie voor alle (potentiële) olympiërs. Voormalig waterpoloster Cabout, die in 2008 olympisch kampioen werd met Oranje, is inmiddels gestopt, maar ook zij moest "even bijkomen" toen het IOC zijn besluit definitief maakte.

"Het is ratio tegenover emotie. Dit is de beste beslissing, want we moeten voorkomen dat de gezondheid van sporters in gevaar komt. Maar je merkte in de groepsapp van onze atletencommissie dat het vooral voor de actieve sporters even slikken is. Gelukkig is het geen afstel, dat was wat ons betreft nooit een optie."

Cabout hoopt dat het Nederlandse topsporters rust geeft nu er duidelijkheid is dat de Spelen in ieder geval niet dit jaar meer gehouden zullen worden.

"Ze hoeven zich even minder in allerlei bochten te wringen om nog een goed trainingsprogramma overeind te houden. Ze kunnen even stilstaan bij het moment en alles wat er om hen heen gebeurt, en zich vervolgens in alle rust voorbereiden op de Spelen."

