De Olympische Spelen van komende zomer in het Japanse Tokio zijn dinsdag definitief uitgesteld naar 2021 vanwege het coronavirus. Een tijdlijn van de besluitvorming rond deze onvermijdelijke beslissing.

5 maart: IOC-baas Bach vertelt sporters dat Spelen gewoon doorgaan

Terwijl de zorgen rond het coronavirus toenemen en er wereldwijd sportevenementen worden afgelast probeert IOC-voorzitter Thomas Bach de sporters in een brief gerust te stellen. "Ons standpunt is duidelijk: we zijn volledig gecommitteerd aan de Spelen van komende zomer", zo zegt hij. "De Spelen zullen zoals gepland op 24 juli beginnen."

10 maart: Lid organisatiecomité zegt dat uitstel wel degelijk mogelijk is

Haruyuki Takahashi, een van de leden van het organisatiecomité, sluit uit dat de Spelen worden afgelast, maar stelt wél dat het evenement kan worden opgeschoven naar 2021 of 2022. Het is de eerste keer dat een lid van het comité speculeert over uitstel van het evenement.

11 maart: Comité meldt dat er geen plannen zijn voor uitstel

Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité, benadrukt dat er geen plannen zijn om de Spelen uit te stellen. De voorzitter reageert daarmee op de uitspraken van Takahashi. "Hij heeft zijn excuses aangeboden", vertelt Mori. "Hij heeft op eigen titel iets absurds gezegd."

14 maart: Japanse premier Abe weet zeker dat Spelen doorgaan

De Japanse premier Shinzo Abe is ervan overtuigd dat de Olympische Spelen gewoon doorgaan, ondanks de uitbraak van het coronavirus. "We zullen de verspreiding van het virus te boven komen en zullen de Spelen zonder problemen en zoals gepland organiseren", zegt Abe tijdens een toespraak in Tokio.

Tien dagen voordat de Olympische Spelen worden uitgesteld, weet de Japanse premier Shinzo Abe nog zeker dat het evenement gewoon door zal gaan. (Foto: Pro Shots)

17 maart: IOC ziet nog steeds geen reden voor 'drastische besluiten'

Het IOC blijft volledig inzetten op het houden van de Olympische Spelen op de originele data. De organisatie kondigt wel aan aanpassingen te doen aan de verschillende kwalificatieprocedures. "Met nog ruim vier maanden te gaan tot de openingsceremonie, is het op dit moment niet nodig om drastische besluiten te nemen", meldt het IOC in een verklaring. "Speculaties daarover werken contraproductief."

18 maart: Bach in gesprek met atleten

Voor het eerst gaat Bach het gesprek aan met vertegenwoordigers van de atleten, die zich flink zorgen maken om het coronavirus. "Het was een goed gesprek met sporters van over de hele wereld. Het was heel constructief en heeft ons veel inzichten gegeven", zegt Bach na het ruim twee uur durende telefonische overleg.

20 maart: Druk op IOC om Spelen uit te stellen neemt verder toe

Steeds meer sporters, bonden en olympisch comités roepen het IOC op de Olympische Spelen uit te stellen. "Het enige juiste om te doen is de gezondheid en veiligheid van iedereen prioriteit geven", meldt de Amerikaanse zwembond US Swimming in een verklaring. Ook de Britse atletiekbond, Slovenië, Noorwegen en Colombia willen uitstel.

IOC-baas Thomas Bach erkent pas twee dagen voor het uitstellen van de Spelen dat afstel een optie is. (Foto: Pro Shots)

21 maart: Ook Nederlandse atleten pleiten voor uitstel

Veel Nederlandse atleten voelen zich er niet goed bij dat het IOC vasthoudt aan het doorgaan van de Spelen. Hoogspringer Douwe Amels, voorzitter van de atletencommissie van de Atletiekunie, pleit voor uitstel. "Ik merk bij mezelf en bij de atleten om me heen dat iedereen het liefst gehoor wil geven aan de richtlijnen van het RIVM, zoveel mogelijk binnen wil blijven en even geen prioriteit aan de sport wil geven", zegt Amels in gesprek met NU.nl.

Op dezelfde dag benadrukt Bach nog maar eens dat hij niet van plan is om de Spelen te cancelen. "Als we de Spelen niet door laten gaan, vernietigen we de olympische droom van elfduizend atleten, afkomstig van 206 verschillende olympische comités. Het annuleren van zo'n evenement zou de minst eerlijke oplossing zijn voor de atleten", aldus Bach bij het Duitse radiostation SWR.

22 maart: IOC erkent voor het eerst dat uitstel een optie is

Het IOC erkent voor het eerst dat het uitstellen van de Olympische Spelen een optie is. "Samen met de Japanse autoriteiten, de lokale overheid in Tokio en het organisatiecomité zullen we een uitvoerige discussie beginnen over hoe we moeten reageren op deze wereldwijde en snel groeiende crisis. Uitstel is daarbij een scenario", schrijft het IOC, dat zichzelf een deadline van vier weken voor een besluit oplegt.

Canada besluit als eerste land om geen sporters naar de Spelen te sturen, mocht het evenement alsnog doorgaan. (Foto: Getty Images)

23 maart: Canada stuurt sowieso geen sporters naar Spelen

Canada wacht het besluit van het IOC niet af en laat weten dat het sowieso geen sporters naar de Spelen stuurt, mocht het evenement alsnog doorgaan. Het Australisch olympisch comité wil nog niet zover als Canada gaan, maar vertelt de eigen sporters wel dat ze zich moeten voorbereiden op een olympisch toernooi in 2021.

In navolging van het IOC zegt ook premier Abe voor het eerst dat het verplaatsen van de Olympische Spelen een reële optie is. "Als het te moeilijk is om de Spelen in volledige vorm te organiseren en als we denken dat de veiligheid van de atleten in het geding komt, dan is uitstel onvermijdelijk", aldus Abe in een toespraak aan het parlement.

24 maart: Olympische Spelen definitief uitgesteld naar 2021

De Olympische Spelen worden voor het eerst in de historie uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer het grootste sportevenement ter wereld nu gehouden wordt, maar het IOC meldt dat dit in ieder geval na 2020 en niet later dan de zomer van 2021 zal zijn.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.