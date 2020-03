Het nieuws over de uitgestelde Olympische Spelen heeft Femke Heemskerk alleen maar strijdlustiger gemaakt. Tokio 2020 zou het sluitstuk worden van haar fraaie carrière, maar de 32-jarige zwemster gaat met alle plezier een jaar langer door.

"Tokio doet een beetje hard to get, dus dat zorgt ervoor dat ik het juist wil", zegt Heemskerk vanuit het Amerikaanse Palm Springs. "Dit nieuws zat er al een tijdje aan te komen, dus ik heb er een paar dagen over na kunnen denken."

"Toen er voor het eerst een kans was dat de Spelen niet door zouden gaan, was ik er een stuk verdrietiger om. Nu voel ik me juist heel erg strijdlustig. Ik ben zeker niet van plan om op te geven en ga gewoon door."

Na de voor de Nederlandse zwemploeg teleurstellende Spelen van 2016 twijfelde Heemskerk over het voortzetten van haar loopbaan, maar de geboren Roelofarendsveense hervond het plezier in zwemmen. In het najaar van 2018 maakte ze dan ook bekend door te gaan tot en met de Spelen in Tokio.

Femke Heemskerk gaat gewoon door tot en met de Spelen, die nu in 2021 op het programma zullen staan. (Foto: Pro Shots)

'Ben opgelucht en heel blij dat Spelen zijn uitgesteld'

Heemskerk kreeg geen spijt van die beslissing, want sindsdien liet ze meerdere malen zien nog altijd competitief te zijn. Dat het internationaal olympisch comité (IOC) dinsdag vanwege de wereldwijde coronacrisis besloot de Spelen tot 2021 uit te stellen, kan een vierde Olympische Spelen voor Heemskerk niet verpesten.

"Eigenlijk ben ik opgelucht en heel blij dat de Spelen uitgesteld worden", zegt ze. "We zagen dit allemaal wel aankomen, er was gewoon geen houden meer aan. Nu kan iedereen even bijkomen en nieuwe plannen maken. Ik hoop dat de wereld er over een paar maanden wat mooier uitziet."

Heemskerk deed ook in 2008, 2012 en 2016 mee aan de Spelen. Ze won een kleine twaalf jaar geleden in Peking met 'The Golden Girls' goud op de 4x100 meter vrije slag en pakte vier jaar later in Londen olympisch zilver met de estafetteploeg.

