Tess Wester hield er al enige tijd rekening mee dat de Olympische Spelen van komende zomer uitgesteld zouden worden, maar de keeper van de Nederlandse handbalsters was niet minder geschokt toen het dinsdag daadwerkelijk een voldongen feit werd.

"Het is eerlijk gezegd nog een beetje onwerkelijk. Ik heb het nieuws net tien minuten geleden gezien op een nieuwsapp", zegt Wester in gesprek met NU.nl. "Je weet dat het eraan zit te komen, want alles ligt plat door het coronavirus en sportbonden dreigden met een boycot. Toch is het heftig als het bekend is."

"Natuurlijk zijn er ergere dingen op de wereld, maar voor topsporters is dit het belangrijkste dat er is. Dat klinkt misschien stom, maar zo voelt het wel. Na de Spelen van 2016 was ik al direct bezig met de Spelen van 2020. Je staat ermee op en gaat ermee naar bed. Je hebt de Olympische Spelen altijd in je achterhoofd."

De Nederlandse handbalsters zouden voor de tweede keer in de historie meedoen aan de Spelen, nadat Oranje in 2016 in Rio de Janeiro als vierde eindigde. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade werd eind vorig jaar wereldkampioen door Spanje te verslaan en veroverde zo een ticket voor de Olympische Spelen.

De handbalsters werden in december 2019 voor het eerst wereldkampioen en veroverden zo een olympisch ticket. (Foto: Pro Shots)

Wester heeft in zomer 2021 bruiloft gepland

Door het verplaatsen van de Spelen in Tokio denkt de 26-jarige Wester met een extra goed gevoel terug aan die zenuwslopende WK-finale. "Ik ben nu nog blijer dat we ons niet meer hoeven te kwalificeren, anders hadden we straks nog een toernooi moeten spelen. Dat scheelt wel."

Bijkomend voordeel voor de handbalsters is dat de grote toernooien vaak in december gepland staan, waardoor er niet geschoven hoeft te worden op de kalender als de Spelen in de zomer van 2021 worden gehouden. Alleen in de privésfeer levert de uitstel van de Spelen misschien problemen op voor Wester.

"In de zomer zijn we in het handbal altijd vrij, maar ik ben van plan om in de zomer van 2021 te gaan trouwen. Die bruiloft gaat er gewoon komen, dus hopelijk kan het IOC daar wel rekening mee houden", besluit de keeper van Oranje lachend.

Het internationaal olympisch comité (IOC) zal zich de komende tijd gaan buigen over wanneer de Spelen ingehaald moeten worden. Het toernooi wordt in ieder geval na 2020 en niet later dan de zomer van 2021 gehouden.

