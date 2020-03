Algemeen directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC*NSF is blij dat het internationaal olympisch comité (IOC) dinsdag heeft besloten om de Olympische Spelen van Tokio vanwege het coronavirus te verzetten naar 2021.

"Het is heel verstandig dat het IOC samen met Japan tot dit wijze besluit gekomen is", zegt Dielessen in gesprek met NU.nl. "Het was onvermijdelijk om de Spelen uit te stellen."

Na dagen van grote druk vanuit de sportwereld maakte het IOC dinsdagmiddag bekend dat de organisatie en de Japanse premier Shinzo Abe hebben besloten de Spelen niet dit jaar te houden. Het grootste sportevenement ter wereld stond gepland van 24 juli tot en met 9 augustus 2020. De nieuwe datums zijn nog niet bekend, maar het evenement zal in ieder geval in 2021 gehouden worden.

"De druk kwam van buiten - wij hebben ook een brief gestuurd naar het IOC om te zeggen dat uitstel de beste optie is - maar ook het IOC zelf heeft altijd gezegd dat de Spelen alleen gehouden kunnen worden als de veiligheid en de gezondheid van iedereen gewaarborgd kan worden", aldus Dielessen.

"Op basis van nieuwe gegevens van de WHO is dat niet het geval dit jaar, dus dan rest er niks anders dan deze conclusie te trekken. Want het gaat erom hoe we met z'n allen uit deze coronacrisis kunnen komen."

Veel sporters hebben bijna vier jaar toegewerkt naar de zomer van 2020. "Dit besluit heeft een grote impact op sporters, maar de meesten zullen hier al rekening mee hebben gehouden", zegt Dielessen. "En dit uitstel biedt ook nieuwe hoop en nieuw perspectief voor de atleten. Ik ben blij dat er nu helderheid is."

