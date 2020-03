De Olympische Spelen van komende zomer worden definitief uitgesteld naar 2021, heeft het internationaal olympisch comité (IOC) dinsdag bekendgemaakt na een telefoongesprek met de Japanse premier Shinzo Abe.

"Door de huidige omstandigheden en de informatie die we van wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben gekregen, hebben we de conclusie getrokken dat de Spelen moeten worden verplaatst", schrijft het IOC in een officiële verklaring.

De Spelen zouden van 24 juli tot en met 9 augustus op het programma staan. Het is nog niet bekend wanneer het grootste sportevenement ter wereld nu gehouden wordt, maar het IOC meldt dat dit in ieder geval na 2020 en niet later dan de zomer van 2021 zal zijn.

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus stonden de Spelen al enige tijd op losse schroeven. Het IOC hield lange tijd hoop dat het vierjaarlijkse evenement komende zomer kon doorgaan, maar door toegenomen internationale druk werd de afgelopen dagen toch rekening gehouden met uitstel.

Veel kwalificatietoernooien voor de Spelen konden vanwege het coronavirus niet doorgaan. Voor veel atleten was het bovendien onmogelijk om zich fatsoenlijk voor te bereiden, omdat ze thuis moeten blijven en veel trainingscentra door de getroffen maatregelen gesloten zijn.

Uitstel kost IOC en Japan miljarden euro's

Het uitstel van de Spelen zal het IOC en Japan miljarden euro's gaan kosten. Alleen al de tv-rechten voor de Spelen zijn goed voor zo'n 4 miljard euro, terwijl het organisatiecomité ruim 3 miljard euro aan sponsorinkomsten had binnengehaald.

Er zouden zo'n elfduizend atleten meedoen aan de Spelen in Tokio, dat in 1964 al een keer gastheer was van het evenement. Honderdduizenden fans en duizenden journalisten zouden naar Japan afreizen.

De Olympische Spelen zijn nog nooit eerder uitgesteld. Het vierjaarlijkse evenement werd wel meerdere keren afgelast, zoals tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Het is in ieder geval niet de eerste keer dit jaar dat een groot sportevenement wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. Eerder werden al het EK voetbal (naar de zomer van 2021) en het tennistoernooi Roland Garros (naar september/oktober 2020) verplaatst.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.