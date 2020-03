De FBK Games in Hengelo op 1 juni gaan niet door vanwege het coronavirus, zo heeft de organisatie van het atletiekevenement dinsdag bekendgemaakt.

Door de extra maatregelen die maandag door de overheid werden aangekondigd was het doorgaan van de FBK Games al zeer twijfelachtig. Volgens organisator Global Sports Communication is het in de huidige situatie onmogelijk om door te gaan met de essentiële voorbereidingen voor het evenement.

"Met pijn in het hart moeten we dit besluit nemen", aldus Ellen van Langen, Meeting Director van de FBK Games. "We hebben echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid dit virus een halt toe te roepen en dit is de enig verantwoorde beslissing op dit moment."

De 39e editie van de FBK Games zal dit jaar niet meer worden ingehaald en wordt opgeschoven naar 6 juni 2021. Het evenement had deze zomer voor het eerst een prominente plek in de nieuwe World Athletics Continental Tour, het een-na-hoogste niveau in de atletiek.

'We hebben gekozen om onszelf meer ruimte te geven'

"Natuurlijk hebben we serieus gekeken naar de mogelijkheden van uitstel, maar we zijn niet het enige internationale topatletiekevenement op zoek naar een nieuwe datum op een overvolle sportagenda in het najaar", vervolgt Van Langen.

"TV-uitzending, sponsoren, alles moet passen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om onszelf meer tijd en ruimte te geven voor een sublieme volgende editie van de FBK Games."

Bezoekers die al een kaartje hadden gekocht, worden binnenkort door de organisatie benaderd. Het ticket blijft een jaar geldig, maar bezoekers kunnen er ook voor kiezen om hun geld terug te krijgen.

