De tocht met de olympische vlam wordt donderdag flink versoberd. De autoriteiten in Fukushima hebben onder meer besloten om de vlam in een lantaarn te zetten en door een auto te laten vervoeren, melden Japanse media.

De maatregelen hebben alles te maken met de uitbraak van het coronavirus. De tocht begint donderdag in het noordoosten van Fukushima, waar geen fakkel en dus ook geen fakkeldragers te zien zullen zijn.

De bijbehorende ceremonie zal ook versoberd worden en mensen wordt naar verluidt opgeroepen om niet langs de weg te gaan staan. Eerder werden al diverse evenementen langs de route geannuleerd.

De olympische vlam kwam vrijdag vanuit Griekenland aan in Japan en zal volgens traditie een tour van 121 dagen door het land maken. De vraag is of de route daadwerkelijk afgemaakt wordt, want mogelijk gaan de Olympische Spelen deze zomer niet door als gevolg van de coronacrisis.

Het internationaal olympisch comité (IOC) zal binnen vier weken een besluit nemen over het doorgaan van de Spelen. Mede door de grote internationale druk is de kans groot dat het vierjaarlijkse evenement naar 2021 wordt verplaatst.

