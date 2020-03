De tocht met de olympische vlam in Japan zal niet meer doorgaan. Dat is dinsdag besloten naar aanleiding van de beslissing van het internationaal olympisch comité (IOC) om de Olympische Spelen uit te stellen.

Eerder op dinsdag werd nog bekend dat de tocht, die donderdag in Fukushima zou begonnen, zou worden versoberd. De vlam zou in een lantaarn worden gezet en via een auto vervoerd worden.

De olympische vlam kwam vrijdag vanuit Griekenland aan in Japan en zou volgens traditie een tour van 121 dagen door het land maken, maar daar komt het voorlopig niet meer van.

Het IOC besloot dinsdag na contact met de Japanse premier om tot uitstel van de Spelen over te gaan. De internationale druk nam de laatste weken al toe om het vierjaarlijkse evenement naar 2021 te verplaatsen.

