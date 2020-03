In navolging van veel andere organisaties heeft het olympisch en paralympisch comité van de Verenigde Staten zich maandagavond (lokale tijd) uitgesproken tegen het doorgaan van de Olympische Spelen. De USOPC dringt aan op uitstel vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Het olympisch comité in de VS vroeg 1.780 Amerikaanse sporters naar hun mening om zo een breedgedragen standpunt over de Spelen te kunnen formuleren. Op basis van die enquête concludeert de USOPC dat uitstel de enige oplossing is.

"Zelfs als de huidige gezondheidsproblemen in de wereld straks zijn afgenomen, zitten we nog met de gevolgen van de verstoorde kwalificatiemomenten, trainingssessies en dopingcontroles. Die achterstand komen we niet meer te boven", zo luidt de verklaring.

"Het is voor ons duidelijker dan ooit dat we het pad moeten bewandelen dat leidt tot uitstel van de Spelen. We moedigen het IOC (internationaal olympisch comité, red.) aan om de noodzakelijke maatregelen te nemen, zodat de Spelen onder veilige en eerlijke omstandigheden gehouden kunnen worden."

De druk op het IOC neemt door de verklaring van de USOPC verder toe. Veel olympische comités van andere landen drongen eerder al aan op uitstel en Canada weigert zelfs sporters naar Tokio te sturen, mochten de Spelen komende zomer wél doorgaan.

IOC-lid Dick Pound zei maandag in een interview met USA Today al dat de Spelen inderdaad worden uitgesteld, al is dat nog niet officieel bevestigd. Volgens de Canadees worden de details de komende vier weken verder uitgewerkt.

