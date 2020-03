Schaker Anish Giri heeft maandag zijn eerste overwinning geboekt bij het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg. De Hagenaar versloeg de Rus Kirill Alekseenko.

De 25-jarige Giri speelde met zwart en kwam zelden in de problemen tegen de drie jaar jongere Alekseenko. Na een gevecht van ruim zeven uur en 98 zetten had de nummer elf van de wereld zijn eerste zege binnen.

Door de overwinning bezet Giri nu met drie punten de gedeelde derde plaats. De leiding blijft met 4,5 punten in handen van de Rus Ian Nepomniachtchi, die een punt voorsprong heeft op de Fransman Maxime Vachier-Lagrave.

Dinsdag hebben de schakers een rustdag in Jekaterinenburg. Een dag later neemt Giri het op tegen de Rus Alexander Grischuk, die eveneens drie punten heeft.

Het kandidatentoernooi in Rusland is een van de weinige Europese sportevenementen dat niet is geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus, al zijn er wel extra maatregelen. Zo schudden de acht spelers elkaar niet de hand en is er geen publiek.

Bij het kandidatentoernooi wordt de komende weken bepaald wie de uitdager van wereldkampioen Magnus Carlsen wordt.