Groot-Brittannië denkt er sterk over na om ook geen sporters naar de Olympische Spelen in Tokio te sturen, als het evenement komende zomer plaatsvindt. Het Brits olympisch comité (BOA) vraagt zich onder meer af hoe atleten zich tijdens de coronacrisis goed kunnen voorbereiden.

"Als het virus zich volgens de verwachtingen van de regering blijft ontwikkelen, is het uitgesloten dat we een team sturen", zegt voorzitter Hugh Robertson van het BOA maandag tegen Sky Sports.

"Ten eerste zie ik geen enkele mogelijkheid om onze atleten goed voorbereid aan de start te krijgen. De trainingsfaciliteiten zijn in het hele land gesloten, dus ze kunnen op geen enkele manier de voorbereidingen treffen die ze nodig hebben."

Daarnaast betwijfelt Robertson of het organiseren van de Olympische Spelen wel past in deze tijd. "We zien op dit moment geen enkele mogelijkheid om de Spelen door te laten gaan en ik verwacht dan ook dat we ons op korte termijn bij Canada zullen voegen."

Mocht Groot-Brittannië besluiten om geen sporters af te vaardigen, dan volgt het land het voorbeeld van Canada. Het Noord-Amerikaanse land maakte zondag bekend alle sporters thuis te laten als de Spelen komende zomer doorgaan.

Duits olympisch comité dringt aan op uitstel

Eerder op zondag werd duidelijk dat het internationaal olympisch comité (IOC) zichzelf vier weken de tijd geeft om een besluit te nemen over het al dan niet doorgaan van de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in Tokio.

Het Duits olympisch comité (DOSB) had op een duidelijker standpunt van het IOC gehoopt en dringt ook aan op uitstel van de Spelen met een jaar. "Het zou een zeer waardevol signaal geweest zijn de geplande termijn op basis van de huidige situatie in de wereld op te geven", laat voorzitter Alfons Hörmann van het DOSB weten.

Mike Ryan, expert noodsituaties van gezondheidsorganisatie WHO, verwacht dat er snel een besluit wordt genomen. "We hebben er alle vertrouwen in dat de Japanse regering en het IOC de Olympische Spelen niet zullen laten doorgaan als sporters en toeschouwers gevaar lopen", aldus Ryan.

