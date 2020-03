De Nederlandse Dopingautoriteit hoopt dat het internationaal olympisch comité (IOC) besluit om de Olympische Spelen uit te stellen. Voorzitter Herman Ram vreest dat het streven naar een zo schoon mogelijke sport anders in het geding komt.

"Het doorgaan van de Olympische Spelen komende zomer zou uit ons oogpunt voor een enorm probleem zorgen", zegt Ram maandag tegen NU.nl. "Iedereen wil dat de Spelen zo schoon mogelijk zijn, maar we kunnen nu niet genoeg testen en hebben meer tijd nodig om te helpen. Daarom pleiten wij als Dopingautoriteit voor uitstel."

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus liggen sportevenementen massaal stil, gelden er veel reisbeperkingen en zitten veel sporters noodgedwongen thuis. Dat is problematisch voor dopingautoriteiten, die door de strenge maatregelen nu veel minder controles kunnen uitvoeren.

"Het is bijzonder hectisch en aan de andere kant ook rustig", vertelt Ram. "We proberen natuurlijk zoveel mogelijk te testen en te improviseren, maar het houdt ergens een keer op. Overmacht accepteren we niet zo snel, maar dit is wel zo'n extreem bijzondere situatie waar we niks aan kunnen doen."

'Geen aanwijzingen voor misbruik'

Door het dalende aantal dopingcontroles is de kans aanwezig dat er sporters zijn die van de gelegenheid gebruikmaken om in deze periode prestatiebevorderende middelen te nemen, zeker met het oog op evenementen als de Spelen. Ram kan niet zeggen hoeveel controles de Dopingautoriteit op dit moment nog uitvoert.

"Daar wil ik voorzichtig mee zijn, want we willen niemand wijzer maken. Het zou kunnen dat er van deze periode misbruik wordt gemaakt, maar daar heb ik geen aanwijzingen voor. Het klinkt misschien gek als voorzitter van de Dopingautoriteit, maar ik denk dat het op dit moment problematischer is dat sporters niet kunnen trainen dan dat we ons zorgen maken over dopingcontroles."

De druk op het IOC om de Spelen te verplaatsen wordt inmiddels steeds groter door sportbonden die voor uitstel pleiten en ook de Japanse autoriteiten zien uitstel inmiddels als een reële optie. Een officieel standpunt van het mondiale antidopingbureau WADA is er nog niet.

"Binnenkort vergaderen we weer", aldus Ram. "Het is een mondiaal probleem, dus ik verwacht dat het standpunt van het WADA niet anders zal zijn dan dat van ons. Zolang we willen dat de Spelen zo schoon mogelijk zijn, moet het in onze ogen op een ander moment worden gehouden."

