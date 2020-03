Anish Giri is ook na vijf speelrondes nog zonder zege op het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg. Hij kwam zondag tot remise tegen de Amerikaan Fabiano Caruana.

De 25-jarige Hagenaar leek tegen de vorige uitdager van wereldkampioen Magnus Carlsen op weg naar een verrassende zege, maar na veertig zetten moest hij genoegen nemen met remise.

Het was voor de mondiale nummer elf zijn vierde remise in vijf partijen. Met twee punten staat hij op gedeelde zesde en laatste plaats. Maandag speelt Anish Giri met zwart tegen Kirill Alekseenko, die net als Giri na vijf partijen twee punten heeft.

De Rus Ian Nepomniachtchi gaat aan de leiding. Hij versloeg medekoploper Wang Hao en gaat daardoor alleen aan kop met 3,5 punt.

Het kandidatentoernooi in Rusland is een van de weinige Europese sportevenementen dat niet is geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus, al zijn er wel extra maatregelen. Zo schudden de acht spelers elkaar niet de hand en is er geen publiek.

Bij het kandidatentoernooi wordt de komende weken bepaald wie de uitdager van Carlsen wordt.