Judoka Kim Polling is een van de vele Nederlandse sporters die door de coronacrisis noodgedwongen thuis moeten trainen om fit te blijven voor de Olympische Spelen. De geboren Groningse woont ook nog eens in het door het COVID-19-virus geteisterde Noord-Italië, maar realiseert zich dat andere topsporters het nog zwaarder hebben.

"Ik heb de mazzel dat mijn vriend ook een judoka is, waardoor we mooi samen kunnen trainen. We kunnen alles ook thuis doen. Als je mijn situatie vergelijkt met die van andere topsporters, dan voel ik me echt een bofkont", zegt de 29-jarige Polling in gesprek met NU.nl.

"Een zwemmer kan nu bijvoorbeeld moeilijk in een opblaasbadje in de tuin gaan trainen. Ook financieel hebben we geen zorgen of stress. Als je dan ziet hoe de zzp'ers in Nederland problemen hebben en dat bedrijven op de rand van faillissement staan door het coronavirus, hebben wij het gewoon goed."

Polling woont met haar vriend Andrea Regis in San Mauro Torinese, een plaatsje in de buurt van Turijn. Van alle landen in de wereld lijdt Italië op dit moment het zwaarst onder het coronavirus, dat vooral in het noorden voor grote problemen zorgt en al tot duizenden slachtoffers heeft geleid.

San Mauro Torinese ligt net niet in het grootste risicogebied, maar ook Polling mag logischerwijs niet zomaar de straat op. "Toen ik vorige week in Italië aankwam, was alles bijna al dicht en de maatregelen werden daarna nog strenger. Ik doe twee keer in de week boodschappen en voor de rest ben ik thuis."

"Je merkt op weg naar de supermarkt wel dat de straten leeg zijn en je moet soms een paar minuten buiten wachten tot je je boodschappen kan doen, maar de schappen zijn wel gewoon vol."

Polling hoopt snel op duidelijkheid van judobond

Op judogebied weet Polling nog niet waar ze aan toe is. Alle toernooien van april (die tot het olympisch kwalificatietraject behoren) zijn geannuleerd en Polling is nog altijd niet zeker van de Spelen. De viervoudig Europees kampioene strijdt met Sanne van Dijke om het enige olympische ticket in de gewichtsklasse tot 70 kilogram.

Beide judoka's voldoen al aan de eisen van de internationale judobond en dus is het afwachten wie de selectiecommissie van de Nederlandse bond straks naar Tokio wil sturen. Die beslissing zou in mei gemaakt worden, maar Polling wil door de huidige situatie het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid.

"Als het coronavirus er niet was geweest, waren de komende toernooien ook niet zo superbelangrijk geweest wat betreft de Olympische Spelen. Ons traject is namelijk al in 2018 begonnen. Daarom kunnen ze de keuze wat mij betreft nu al maken om duidelijkheid te geven. Ik ben zelf niet zo bezig met die strijd met Sanne, omdat ik denk dat ik wel heb laten zien dat ik naar de Spelen moet."

Kim Polling gaat ervan uit dat ze naar de Spelen mag. (Foto: Getty Images)

'Als situatie eind april niet anders is, kunnen Spelen niet doorgaan'

Ondertussen is het de vraag of het grootste sportevenement wereldwijd komende zomer überhaupt door kan gaan. De druk op het internationaal olympisch comité (IOC) neemt elke dag toe, maar het IOC houdt vertrouwen en wil voorlopig nog geen besluit nemen over het wel of niet doorgaan van de Spelen in Tokio.

"Je kan er nu gewoon nog niet veel over zeggen", vindt ook Polling. "Eind april moet de situatie nog eens bekeken worden en als er dan niks is veranderd, dan lijkt me dat de Spelen niet door kunnen gaan. Natuurlijk zou ik dat heel erg vinden, dat lijkt me duidelijk. Maar het belangrijkste is dat dat virus verdwijnt."

In afwachting van alle ontwikkelingen werkt Polling thuis hard om topfit te blijven. "Na de eerste training thuis was ik zelfs wat vermoeider dan normaal, zo enthousiast begonnen we. Nu doen we het wel iets rustiger aan. Het enige verschil is dat alles zelf moeten schoonmaken, maar daardoor bewegen we alleen nog maar meer. We hebben echt niks te klagen."

