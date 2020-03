De rechtbank in Leeuwarden heeft vrijdag de man die naaktbeelden van de Nederlandse handbalsters op een pornosite zette, veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur. Daarnaast krijgt de man, een 40-jarige inwoner van Drachten, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van twee jaar.

Onderzoek van RTL Nieuws bracht in 2018 aan het licht dat twee video's, gefilmd door een bewakingscamera in een kleedkamer van de Sauna & Beauty Oase in Nederasselt, van drie en twee minuten op de pornowebsite xHamster stonden.

Op deze beelden is te zien dat de vrouwen in de kleedkamer van het saunacomplex bezig zijn zich uit- en aan te kleden. De man zei tijdens de rechtszaak de filmpjes van een onlineforum te hebben gedownload. "Ze waren dus allang op het internet", aldus zijn advocaat.

"Verdachte heeft met zijn handelwijze grove inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers", aldus de rechtbank. "Dit geldt temeer nu de slachtoffers deel uitmaken - of hebben gemaakt - van het Nederlandse selectieteam handbal, waardoor de beelden veel media-aandacht hebben gekregen."

Niet bekend wie de originele beelden heeft verspreid

Het is tot op heden niet bekend wie de originele beelden heeft verspreid. De eigenaren van de sauna waren enige tijd verdacht, maar zijn niet vervolgd. Zij werden er in oktober 2016 op gewezen dat er beelden uit hun sauna zichtbaar waren op internet. Hierop hebben ze de beveiliging van hun camerasysteem aangepast.

Het Openbaar Ministerie had 180 uur taakstraf tegen de man geëist. Bij het vonnis hield de rechtbank rekening met de impact van het feit voor de slachtoffers, maar ook met de gevolgen die verdachte in zijn privéleven heeft ondervonden.