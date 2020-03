Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF heeft vrijdag benadrukt dat hij geen heil meer ziet in kwalificatiemomenten voor de Olympische Spelen. Veel van die wedstrijden zijn al afgelast of uitgesteld als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, waardoor sporters in onzekerheid zitten.

"Je kunt sporters nu niet meer de mogelijkheid voorhouden dat ze zich ergens in de wereld fysiek kunnen kwalificeren", zei de 59-jarige Hendriks vrijdag in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.

"Dat punt zijn we voorbij en dat hebben we het IOC (internationaal olympisch comité, red.) ook laten weten. Veel sporters kunnen niet meer reizen en we willen ook helemaal niet dat ze dat gaan doen. Dat station is voor ons volstrekt gepasseerd."

Onder meer de Nederlandse waterpoloploegen en de 3x3-basketballers zitten in de wachtkamer doordat olympische kwalificatietoernooien zijn uitgesteld. De judoka's zagen bovendien veel toernooien waarop ze belangrijke zaken hadden kunnen doen met het oog op een olympisch ticket afgelast worden.

'Bang dat achter vergadertafel wordt besloten'

"Ik ben heel bang dat nu achter de vergadertafel wordt besloten wie naar de Spelen gaan", zegt Hendriks. "Mogelijk wordt er gekeken naar de prestaties over een reële termijn, zoals de afgelopen twaalf maanden. Dan blijven we zo ver mogelijk weg van politieke besluitvorming."

Ondertussen is nog altijd niet zeker of de Spelen komende zomer überhaupt doorgaan. Het IOC wil daar later pas over beslissen. Volgens Hendriks is het streven om zestig dagen voor de Spelen uitsluitsel te geven, maar dat is niet officieel bevestigd.

