Tom Brady (42) heeft vrijdag een contract getekend bij Tampa Bay Buccaneers. De legendarische American footballer maakte eerder deze week bekend dat hij na twintig jaar vertrekt bij New England Patriots.

Brady heeft voor meerdere seizoen getekend bij de club uit Florida. De quarterback hoopt bij de Buccaneers zijn recordaantal van zes Super Bowl-zeges nog verder uit te breiden.

"Tijdens dit proces is het mij duidelijk geworden dat Tom nog steeds een even groot verlangen heeft om kampioen te worden als twintig jaar geleden", zegt technisch directeur Jason Licht, die in 2000 in dienst van de Patriots was toen die club Brady koos in de zesde ronde van de jaarlijkse draft.