Tom Brady (42) heeft vrijdag een contract getekend bij Tampa Bay Buccaneers. De legendarische American footballer maakte eerder deze week bekend dat hij na twintig jaar vertrekt bij New England Patriots.

Brady heeft volgens ESPN voor twee seizoenen getekend bij de club uit Florida. De quarterback hoopt bij de Buccaneers zijn recordaantal van zes Super Bowl-zeges nog verder uit te breiden.

"Opgewonden, nederig en hongerig", schrijft Brady op Instagram bij een foto waarop hij zijn handtekening onder zijn nieuwe verbintenis zet. "Ik ben de Buccaneers dankbaar dat ze me een kans geven om te doen wat ik het liefst doe. Meer ga ik niet zeggen, want ik heb altijd geloofd dat daden meer zeggen dan woorden."

Brady, die voor het eerst in zijn carrière een transfervrije status had, heeft de afgelopen jaren meerdere keren gezegd dat hij tot zijn 45e in de National Football League (NFL) wil blijven spelen.

"Tijdens dit proces is het mij duidelijk geworden dat Tom nog steeds een even groot verlangen heeft om kampioen te worden als twintig jaar geleden", zegt technisch directeur Jason Licht, die in 2000 in dienst van de Patriots was toen die club Brady koos in de zesde ronde van de jaarlijkse draft.

Buccaneers-hoofdcoach Bruce Arians noemt zijn nieuwste aanwinst "de succesvolste quarterback in de geschiedenis van de NFL". Tampa Bay is deze eeuw een stuk minder succesvol, want de club plaatste zich in 2007 voor het laatst voor de play-offs. De enige Super Bowl-zege van de 'Bucs' dateert van 2003.