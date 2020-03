De EK zwemmen gaat in mei niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Mogelijk wordt het toernooi in augustus alsnog gehouden.

De EK stond van 11 tot en met 24 mei op het programma in Boedapest. De Europese zwembond heeft voorgesteld om het toernooi naar 17 tot en met 30 augustus te verplaatsen, maar daar wordt pas in een later stadium een knoop over doorgehakt.

"Op dit moment is het moeilijk en misschien wel onmogelijk om een datum op het toernooi te plakken", zegt Paolo Barelli van de Europese zwembond. "Daarom hebben we met de organisatie in Hongarije afgesproken om de situatie eind mei of begin juni opnieuw te bekijken."

Mochten de Olympische Spelen in Tokio gewoon doorgaan, dan wordt de EK zwemmen dus al een week daarna gehouden. Mocht de coronacrisis ook de komende maanden aanhouden, dan wordt de EK mogelijk naar 2021 verplaatst. Het toernooi bestaat uit de onderdelen langebaan, schoonspringen, synchroonzwemmen en openwaterzwemmen.

Voor de Nederlandse langebaanploeg is de voorlopig opgeschorte EK vanzelfsprekend een flinke domper. Onlangs werden ook al de Swim Cup in Den Haag en het olympisch kwalificatietoernooi in Eindhoven afgelast vanwege het coronavirus.

Op dit moment zitten de Nederlandse zwemmers thuis. De ploeg hoopte de komende weken in een voormalig klooster in Drachten te verblijven en in een nabijgelegen zwembad te trainen, maar NOC*NSF besloot zondag alle sportfaciliteiten te sluiten.

