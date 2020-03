De Olympische Spelen komen steeds dichterbij, maar door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zijn veel kwalificatietoernooien afgelast of uitgesteld. Een overzicht per sport van de Nederlanders die nog altijd niet zeker weten of ze straks überhaupt naar Tokio mogen.

3x3-basketbal

3x3-basketbal staat op de Spelen van 2020 voor het eerst op het olympische programma. De mannen en vrouwen zouden van 18 tot en met 22 maart een OKT spelen in Bengaluru (India), maar daar ging een streep door. Het is nog altijd niet bekend wanneer dit toernooi wordt ingehaald. Van 22 tot en met 25 april staat er ook een OKT in Hongarije op het programma waar Nederland aan meedoet.

Boksen

Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) boksen leek vorige week een van de weinige sportevenementen die door zou gaan. Meerdere Nederlanders waren zelfs al in actie gekomen in Londen, maar het toernooi werd na drie dagen alsnog gestaakt.

Enrico Lacruz (-63 kilogram) had nog één zege nodig om zich voor de Olympische Spelen te plaatsen, maar zijn gevecht in de achtste finales werd uitgesteld. Nouchka Fontijn, die bij de Spelen van 2016 zilver veroverde, was nog niet in actie gekomen.

Het is nog niet bekend wanneer het OKT boksen in Londen wordt afgemaakt. Het mondiale kwalificatietoernooi dat in mei in Parijs zou worden gehouden, is ook al verplaatst naar een nader te bepalen moment.

32 Video Sporters vermaken zich thuis met #StayAtHomeChallenge

Honkbal

De Nederlandse honkballers zouden begin april meedoen aan het intercontinentale OKT in Taiwan, maar dat toernooi is naar 17 tot en met 21 juni verschoven. 'Team Kingdom of the Netherlands' eindigde op het eerste OKT nipt als tweede en moet het OKT in juni winnen om straks naar Tokio te mogen.

Judo

Zeven judoka's zitten nog in de wachtkamer. Henk Grol en Roy Meyer strijden in de zwaarste gewichtsklasse om het enige olympische ticket, terwijl ook Kim Polling en Sanne van Dijke (-70 kg) en Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis (-78 kg) nog niet weten waar ze aan toe zijn.

Sanne Verhagen hoopt ondertussen in de categorie tot 57 kilogram nog genoeg punten voor de olympische ranking te pakken om kwalificatie af te dwingen. De bovenstaande zes judoka's voldoen al aan de internationale eisen.

Per gewichtsklasse mag er maar één Nederlandse judoka naar Tokio. De selectiecommissie van de judobond zou in mei de knopen doorhakken, maar alle toernooien in april zijn afgelast en ook het EK van begin mei is verplaatst. Daardoor is de kans aanwezig dat de selectiecommissie al eerder van zich laat horen.

Onder anderen Henk Grol weet nog niet of hij naar de Spelen mag. (Foto: Pro Shots)

Turnen

Epke Zonderland is officieel nog altijd niet zeker van de Spelen. De olympisch kampioen van 2012 moet in het wereldbekerklassement zien af te rekenen met de Japanner Hidetaka Miyachi, maar die heeft al aangegeven dat hij zich terugtrekt uit de strijd. Daardoor lijkt Zonderland zeker van deelname aan de Spelen.

Doordat de World Cup in Bakoe op het laatste moment werd gestaakt en de World Cup in Doha naar juni is verschoven, vreest Zonderland dat Miyachi straks van zijn besluit terugkomt en straks 'gewoon' acte de présence geeft in Bakoe en Doha. De 33-jarige Fries houdt daarom een slag om de arm.

Waterpolo

De Nederlandse waterpolosters hadden zich in januari op het EK kunnen plaatsen voor de Spelen, maar de ploeg van bondscoach Arno Havenga werd in de halve finales uitgeschakeld. Het in maart geplande olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Italiaanse Triëst ging vervolgens niet door en is verplaatst naar mei.

De mannen zitten in hetzelfde schuitje. Het OKT voor de waterpoloërs zou van 22 tot en met 29 maart in Rotterdam worden gehouden, maar vindt nu van 31 mei tot en met 7 juni plaats. Bij de mannen zijn er nog drie tickets te verdelen.

Zwemmen

Van 9 tot en met 12 april zou in Eindhoven het olympisch kwalificatietoernooi worden gehouden, maar daar ging een streep door. Daardoor heeft een aantal zwemmers een kans minder om zich voor bepaalde nummers te plaatsen.

Daarbij moet wel gezegd dat onder anderen topzwemmers Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Arno Kamminga eerder al olympische limieten hebben gezwommen en daardoor al zeker zijn van Tokio.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.