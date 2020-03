NBA-baas Adam Silver merkt dat de basketballers veel moeite hebben met deze periode zonder wedstrijden. De Amerikaanse basketbalcompetitie ligt, net als veel andere sportevenementen in de wereld, voorlopig stil vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"Ik heb veel contact met de spelers. We zijn amper een week onderweg, maar ze worden langzaam gek. Ze zijn erop gebrand om te spelen en het tegen elkaar op te nemen", zegt Silver donderdag in gesprek met ESPN.

De NBA besloot het seizoen vorige week stil te leggen, nadat Rudy Gobert van Utah Jazz vlak voor de uitwedstrijd tegen Oklahoma City Thunder positief had getest op het COVID-19-virus. Gobert, die eerder nog de spot had gedreven met het virus, is inmiddels niet meer de enige basketballer die besmet is.

Ook onder anderen tienvoudig All-Star Kevin Durant, drie van zijn ploeggenoten bij Brooklyn Nets, Detroit Pistons-speler Christian Wood en Donovan Mitchell (Utah Jazz) hebben het COVID-19-virus onder de leden.

20 Video Utah Jazz-basketballer Rudy Gobert raakt microfoons aan

'Gezondheid van spelers en fans is onze prioriteit'

In de Verenigde Staten zijn inmiddels ruim 9.000 mensen besmet en 155 mensen overleden aan het coronavirus. De 57-jarige Silver benadrukt dan ook dat de gezondheid van de spelers voorop staat als er gekeken wordt wanneer het seizoen weer hervat kan worden, maar leeft ook mee met de betrokkenen.

"Wij kunnen straks na deze periode gewoon weer alles oppakken waar we mee bezig waren, maar voor topsporters ligt dat natuurlijk wat anders. Daarom gaan wij er alles aan doen om de competitie zo snel mogelijk te kunnen hervatten", aldus Silver.

"Ik wil verder niet speculeren over een mogelijke datum, want ik heb simpelweg te weinig verstand van deze situatie. Vorige week gebruikten we het woord 'pauze' en dat vat ik op als een korte periode van niet meer dan dertig dagen. Maar de gezondheid van de spelers en de fans is onze prioriteit."

