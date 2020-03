Anish Giri heeft woensdag ook zijn tweede wedstrijd niet kunnen winnen op het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg. De Nederlandse schaker speelde met zwart remise tegen de Chinees Hao Wang.

Giri, de nummer elf van de wereld, stevende tegen Wang, de mondiale nummer twaalf, zelfs af op een nieuwe nederlaag, maar die wist hij op het einde nog te voorkomen dankzij knap verdedigingswerk.

De 25-jarige Hagenaar verloor dinsdag met wit van de Rus Ian Nepomniachtchi bij de start van het kandidatentoernooi. Hij was in die partij op weg naar een remise, maar maakte een slordige fout bij zet 29.

Het kandidatentoernooi in Rusland is een van de weinige Europese sportevenementen dat niet is geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Russische overheid laat het evenement met slechts acht deelnemers gewoon doorgaan.

Er zijn wel de nodige extra maatregelen genomen. Zo mogen de schakers geen handen schudden, moeten media 6 meter afstand houden van de deelnemers en zijn er geen toeschouwers welkom in de zaal.

Bij het kandidatentoernooi wordt de komende weken bepaald wie de uitdager wordt van wereldkampioen Magnus Carlsen. Giri neemt het donderdag in zijn derde van in totaal veertien wedstrijden op tegen de Fransman Maxime Vachier-Lagrave.