Volleybalster Femke Stoltenborg heeft woensdag bekendgemaakt dat ze zich niet meer beschikbaar stelt voor het Nederlands team. De spelverdeler speelde 244 interlands.

Stoltenborg debuteerde in 2010 in Oranje. De Achterhoekse maakte het WK van 2014, de EK's van 2015 en 2017 en de Olympische Spelen van 2016 mee. Ze veroverde met Oranje twee zilveren EK-medailles.

Na 2018 werd Stoltenborg niet meer opgeroepen door bondscoaches Jamie Morrison en Gianni Caprara, die op haar positie de voorkeur gaven aan Laura Dijkema en Britt Bongaerts.

"Los van de mooie prestaties die we met elkaar hebben behaald, zal vooral het hechte teamgevoel mij altijd bijblijven", blikt Stoltenborg terug. "Ik voel me heel bevoorrecht dat ik al die jaren in dit team heb mogen spelen."

"Ik heb mij altijd erg op mijn plaats gevoeld en heb zoveel leuke mensen leren kennen. Met name de periode onder Giovanni Guidetti - in 2015 en 2016 - was uniek. De flow die toen in ons team zat, was heel bijzonder."

Stoltenborg gaat zich op maatschappelijke carrière richten

Op clubniveau speelde Stoltenborg in de hoogste divisie van Nederland, Duitsland, Italië en Polen. Momenteel komt ze uit voor Blaj in Roemenië.

Ze blijft bij die club actief en wil zich daarnaast op een maatschappelijke carrière gaan richten. Komende zomer hoopt Stoltenborg haar bachelor psychologie af te ronden.