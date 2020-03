Kevin Durant, een van de beste basketballers ter wereld, is net als drie ploeggenoten bij NBA-club Brooklyn Nets positief getest op het coronavirus.

De 31-jarige Durant meldt dinsdag aan The Athletic dat hij zich goed voelt en geen symptomen heeft. "Wees voorzichtig iedereen, zorg goed voor jezelf en blijf in quarantaine", zegt de forward. "We slaan ons hier doorheen."

Tienvoudig All-Star Durant, die afgelopen zomer overkwam van Golden State Warriors, heeft dit seizoen door een afgescheurde achillespees nog geen wedstrijd gespeeld.

Brooklyn Nets maakte eerder op dinsdag bekend dat vier spelers besmet zijn met het COVID-19-virus, zonder namen te noemen. Slechts één van de basketballers toont symptomen.

Utah Jazz-speler Rudy Gobert was vorige week de eerste NBA-speler die positief testte op het coronavirus. De Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie werd vervolgens stilgelegd. Van Goberts teamgenoot Donovan Mitchell en Detroit Pistons-speler Christian Wood is ook bekend dat ze besmet zijn.

Matuidi tweede Juventus-speler met corona

Bij Juventus is een tweede speler positief getest op het coronavirus. Het gaat om de Franse middenvelder Blaise Matuidi. Verdediger Daniele Rugani was vorige week een van de eerste voetballers van wie het bekend werd dat hij besmet is met het virus.

Bij het Spaanse Espanyol hebben dinsdag zes mensen uit de spelersgroep en de technische staf positief getest op het COVID-19-virus.

