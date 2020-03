Anish Giri is het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg dinsdag begonnen met een nederlaag. De Nederlandse schaker verloor met wit van de Rus Ian Nepomniachtchi.

De 25-jarige Giri staat zes plaatsen lager op de wereldranglijst dan Nepomniachtchi (elfde om vijfde). De Nederlander leek op weg naar remise, maar maakte een fout bij zet 29.

Het kandidatentoernooi in Rusland is een van de weinige Europese sportevenementen dat niet is geschrapt vanwege het coronavirus. De Russische overheid laat het toernooi met slechts acht deelnemers gewoon doorgaan.

Er zijn wel extra maatregelen genomen. Zo mogen de schakers geen handen schudden, moeten media 6 meter afstand houden van de deelnemers en zijn er geen toeschouwers in de zaal.

Giri neemt het woensdag in zijn tweede van in totaal veertien partijen op tegen de Chinees Wang Hao, die dinsdag met zwart won van zijn landgenoot Ding Liren.

Bij het kandidatentoernooi wordt de komende weken bepaald wie de uitdager wordt van wereldkampioen Magnus Carlsen.