Het internationaal olympisch comité (IOC) blijft volledig inzetten op het houden van de Olympische Spelen van Tokio tussen 24 juli en 9 augustus. De organisatie gaat vanwege de gevolgen van het coronavirus wel aanpassingen doen aan de verschillende kwalificatieprocedures.

"We blijven ons volledig inzetten voor Tokio 2020", meldt het IOC dinsdag in een verklaring. "Met nog ruim vier maanden te gaan tot de openingsceremonie, is het op dit moment niet nodig om drastische besluiten te nemen. Speculaties daarover werken contraproductief."

Het IOC houdt zo vast aan de lijn die sinds de uitbraak van het COVID-19-virus is ingezet. Ook het Japanse organisatiecomité en de Japanse regering hebben de afgelopen weken meermaals benadrukt dat de Zomerspelen zullen doorgaan zoals gepland en dat er niet gepraat wordt over uitstel of afgelasting.

Dinsdag begon het IOC met een nieuwe ronde van gesprekken met alle betrokken partijen. Als eerste was er een videoconferentie met alle internationale sportbonden die bij de Spelen betrokken zijn. De komende dagen wordt er ook overlegd met onder meer de nationale olympische comités, de atleten en het paralympisch comité.

"Dit is een ongekende situatie en het COVID-19-virus raakt ook de voorbereidingen op Tokio 2020", schrijft het IOC. "Maar we roepen alle atleten op om zich zo goed mogelijk te blijven voorbereiden op de Spelen. We hebben er vertrouwen in dat de maatregelen die regeringen wereldwijd nemen, ervoor zullen zorgen dat deze situatie beheersbaar wordt."

IOC gaat kwalificatietrajecten aanpassen

De lopende kwalificatietrajecten voor Tokio zijn op korte termijn een van de grootste puzzels voor het IOC. Op dit moment heeft 57 procent van de elfduizend atleten zich geplaatst voor de Spelen. Voor de overige 43 procent moeten de procedures worden aangepast.

"We zullen samenwerken met de internationale sportbonden om de noodzakelijke aanpassingen aan de kwalificatiesystemen door te voeren", meldt het IOC. "Deze zullen begin april worden gecommuniceerd."

IOC-president Thomas Bach benadrukt dat de gezondheid van iedereen die zich voorbereidt op de Spelen het belangrijkste is. "We nemen alle mogelijke maatregelen om de veiligheid van onze atleten en coaches te waarborgen."

