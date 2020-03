Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) boksen in Londen wordt vanaf dinsdag alsnog uitgesteld. Het evenement is al sinds zaterdag aan de gang, maar de organisatie besloot maandag alsnog om de komende wedstrijden te schrappen.

Het besluit is genomen op basis van de "steeds veranderende situatie in de wereld", schrijft het internationaal olympisch comité (IOC) in een verklaring. De wedstrijden van maandagavond in Londen gaan nog wel door, maar de rest is opgeschort.

Alle duels werden vanaf maandag al zonder publiek afgewerkt. Overigens wordt niet alleen het Europese kwalificatietoernooi uitgesteld; ook het wereldwijde OKT zal voorlopig niet worden gehouden. Dat toernooi zou in mei in Parijs plaatsvinden.

Namens Nederland zijn er in de afgelopen dagen al meerdere Nederlanders in actie gekomen op het OKT. Chelsey Heijnen (-60 kg), Artjom Kasparian (-81 kg) en Max van der Pas (-75 kg) werden allemaal voortijdig uitgeschakeld in Londen.

Enrico Lacruz (-63 kilogram) had nog één zege nodig om zich voor de Olympische Spelen te plaatsen. Hij zou dinsdag in actie komen tegen de Albaniër Rexhildo Seneli, maar dat achtstefinaleduel is dus uitgesteld. Delano James (-69 kg) bokst maandagavond nog tegen de Oostenrijker Marcel Rumpler.

Het OKT in Londen was een van de weinige sportevenementen die aanvankelijk niet van de kalender werd gehaald, ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

