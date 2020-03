Max van der Pas heeft maandag zijn eerste partij bij het Europees olympisch kwalificatietoernooi (OKT) boksen in Londen direct verloren.

De 26-jarige Van der Pas was in de eerste ronde in de categorie tot 75 kilogram niet opgewassen tegen de Ier Michael Nevin.

Vier van de vijf juryleden wezen Nevin na drie rondes aan als de winnaar van het gevecht in de Copper Box.

Van der Pas krijgt in mei nog een herkansing. Dan wordt in Parijs een olympisch kwalificatietoernooi gehouden waar alle boksers in de wereld aan mogen meedoen.

Het OKT in Londen is een van de weinige sportevenementen die niet van de kalender is gehaald vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Sinds maandag vindt het toernooi wel achter gesloten deuren plaats.

Delano James komt maandag in de avondsessie voor het eerst in actie. Hij bokst in de categorie tot 69 kilogram tegen Marcel Rumpler uit Oostenrijk.