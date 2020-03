De Nederlandse schaker Anish Giri begint dinsdag in Jekaterinenburg gewoon aan het kandidatentoernooi in Rusland. Er zijn vanwege het coronavirus extra maatregelen genomen, maar er zal in Rusland bepaald worden wie de uitdager wordt van wereldkampioen Magnus Carlsen.

Teimour Radjabov uit Azerbeidzjan meldde zich twee weken geleden af voor het kandidatentoernooi, omdat hij vindt dat wereldschaakbond FIDE het toernooi net als veel andere sportevenementen had moeten uitstellen.

Radjabov wordt vervangen door de Fransman Maxime Vachier-Lagrave. In totaal zijn er acht deelnemers in Jekaterinenburg, die allemaal twee keer tegen elkaar zullen spelen. De Amerikaan Fabiano Caruana won twee jaar geleden en is nu ook weer favoriet.

De 25-jarige Giri, de nummer elf van de wereld, heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor het kandidatentoernooi. Hij neemt het dinsdag in zijn eerste van veertien partijen op tegen de Rus Ian Nepomniachtchi.

Het toernooi duurt tot en met 4 april. De winnaar zal in de tweede helft van 2020 tegen Carlsen strijden om de wereldtitel. De 29-jarige Noor is sinds 2013 de wereldkampioen in het schaken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.