Het Britse antidopingbureau UKAD heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van beweringen van een boer, die stelt dat Tyson Fury loog over de reden van een positieve dopingtest in 2015.

Fury, de kersverse wereldkampioen in het zwaargewicht bij boksbond WBC, testte in februari 2015 samen met zijn neef en bokser Hughie Fury positief op het verboden middel nandrolon. Volgens Fury kwam dat door het eten van een niet-gecastreerd zwijn.

De boer, die zijn verhaal doet in The Mail on Sunday, beweert echter dat Fury bewust doping heeft gebruikt en dat het team van de bokser hem destijds zo'n 27.500 euro bood om te doen alsof hij het vlees zou hebben verkocht. De boer stelt het geld nooit te hebben ontvangen.

Als het UKAD meegaat in het verhaal, dat hangt Fury een schorsing van acht jaar boven het hoofd. Eind 2015 leidde de positieve test op basis van het verhaal over het zwijn tot een schorsing van 'slechts' twee jaar.

Bokspromotor Frank Warren doet het verhaal van de boer af als onzin. "Onvoorstelbaar dat mensen deze man serieus nemen. Tyson heeft hem nog nooit ontmoet. We verwachten niet dat dit iets zal opleveren. Het lijkt erop dat men iets zoekt om over te schrijven nu het voetbalseizoen stilligt."

De 31-jarige Fury werd vorige maand wereldkampioen bij de WBC door een overduidelijke overwinning op titelverdediger Deontay Wilder in Las Vegas. Hij is nog altijd ongeslagen.

Tyson Fury was vorige maand in Las Vegas veel te sterk voor Deontay Wilder. (Foto: Pro Shots)