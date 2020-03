Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) boksen in Londen gaat vanaf maandag verder zonder publiek. Voorlopig gaat het evenement nog wel door, al zijn er ook twijfels of de einddatum van 24 maart gehaald gaat worden.

De speciale werkgroep van het internationaal olympisch comité (IOC) die het OKT in de Copper Box organiseert, meldt dat de maatregel om publiek te weren genomen is vanwege "zorgen om het welzijn van fans, atleten en vrijwilligers".

"We hebben ook een aantal extra maatregelen genomen, zoals het opnemen van de temperatuur van boksers als onderdeel van een dagelijkse medische test."

Het OKT in Londen is een van de weinige sportevenementen die deze week doorgaan in Europa. De Britse regering heeft nog niet zulke strenge maatregelen genomen als in bijvoorbeeld Nederland.

In het Verenigd Koninkrijk zijn momenteel 1.391 bevestigde gevallen van besmettingen met het coronavirus. Er zijn 35 mensen overleden aan het virus.

Er staan maandag 53 gevechten op het programma in Londen. (Foto: Pro Shots)

Toernooi met 342 boksers uit 43 landen

Franco Falcinelli, de voorzitter van de Europese boksbond, zet zijn vraagtekens bij het doorgaan van het OKT, waar 342 boksers uit 43 verschillende landen aan meedoen.

"Ik vind het heel vreemd dat Engeland open is en dit toernooi gewoon doorgaat in deze moeilijke tijden", zegt de Italiaan tegen de BBC. "Ik maak me grote zorgen."

"Het is ook een interessante vraag of de atleten nog terug naar huis kunnen, want veel luchtvaartmaatschappijen zijn gestopt met vliegen. Zo zijn er geen vluchten van Engeland naar Italië."

Namens Nederland komen Max van der Pas (klasse tot 63 kilogram) en Delano James (-69 kg) maandag in actie. Het eerste gevecht van Nouchka Fontijn (-75 kg) staat gepland voor dinsdag.

Enrico Lacruz bereikte zondag de achtste finales in de klasse tot 63 kilogram. Chelsey Heijnen (-60 kg) en Artjom Kasparian (-81 kg) verloren hun eerste partij.

