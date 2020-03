Bokser Enrico Lacruz heeft bij het Europees olympisch kwalificatietoernooi in Londen nog één overwinning nodig om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio. De Nederlander won zondag zijn eerste partij in de klasse tot 63 kilogram.

Lacruz versloeg de Israëliër Ahmad Shwiti unaniem op punten. Later deze week staat hij in de achtste finales tegenover Rexhildo Zeneli uit Albanië. Bij winst in die partij is de Gelderlander zeker van een olympisch ticket, want de beste acht boksers in deze klasse gaan naar Tokio.

Mocht de 26-jarige Lacruz er niet in slagen om in Londen de kwartfinales te bereiken, dan krijgt hij in mei nog een herkansing. Dan wordt in Parijs een olympisch kwalificatietoernooi gehouden waar alle boksers in de wereld aan mee mogen doen.

Voor Artjom Kasparian viel het doek in de categorie tot 81 kilogram. De Nederlander moest in zijn openingspartij buigen voor de Spanjaard Gazimagomed Jalidov.

OKT gaat maandag verder achter gesloten deuren

Het OKT in Londen is een van de weinige sportevenementen die niet van de kalender is gehaald vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De organisatie heeft inmiddels laten weten dat het toernooi, dat nog tot en met 23 maart duurt, vanaf maandag achter gesloten deuren wordt voortgezet.

Zaterdag verloor Chelsey Heijnen in de eerste ronde van de categorie tot 60 kilogram. Nederland wordt in Londen verder vertegenwoordigd door Nouchka Fontijn (categorie tot 75 kg), Delano James (-69 kg) en Max van der Pas (-75 kg). Zij zullen later deze week voor het eerst in de ring staan.

Bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro veroverde Fontijn zilver in het middengewicht. De Rotterdamse moest in de finale haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Claressa Shields.