Terwijl in Europa vrijwel alle sportcompetities stilliggen, is in China zondag de eerste atletiekwedstrijd afgewerkt sinds daar de sportevenementen van de kalender werden gehaald vanwege de uitbraak van het coronavirus. De atleten kwamen in actie in Peking.

In China begon in december de uitbraak van het coronavirus. De afgelopen maanden zijn in dat land ruim 80.800 mensen besmet geraakt en in die periode overleden bijna 3.200 mensen aan COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt.

Dat zorgde ervoor dat alle sportevenementen in China vanaf eind januari werden stilgelegd. Het Aziatische land zegt het virus nu onder controle te hebben, waardoor er dus ook weer kan worden gesport.

Bij de indooratletiekwedstrijd in Peking, die aanvankelijk voor 30 januari op het programma stond, werden geen toeschouwers toegelaten. Er deden voornamelijk atleten van de organiserende universiteit in de Chinese hoofdstad mee, maar ook een internationale topper als Gong Lijiao was van de partij.

Gong, tweevoudig wereldkampioene kogelstoten, verbeterde in Peking ook de beste prestatie van het seizoen. De 31-jarige Chinese kwam in haar eerste wedstrijd van het jaar tot een afstand van 19,70 meter.

De Chinese atletiekbond bevestigde dat er ook andere atletiekwedstrijden op het programma staan in april.

