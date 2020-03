Boksster Chelsey Heijnen is er bij het olympisch kwalificatietoernooi voor Europese landen in Londen niet in geslaagd een ticket voor de Olympische Spelen te veroveren. De Nederlandse verloor zaterdagavond direct haar eerste wedstrijd.

Heijnen moest in de categorie tot 60 kilogram haar meerdere erkennen in de Hongaarse Kate Pribojski. In die gewichtsklasse zijn er zes olympische tickets te verdienen, terwijl er 22 deelnemers zijn.

In mei is er nog een (laatste) kans voor Heijnen om zich voor de Olympische Spelen te plaatsen, want dan wordt in Parijs een olympisch kwalificatietoernooi gehouden waar alle landen in de wereld aan mee mogen doen.

Het OKT in Londen, een van de weinige sportevenementen die niet geschrapt is vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, is zaterdag begonnen en duurt tot en met 23 maart.

Nederland wordt verder nog vertegenwoordigd door Nouchka Fontijn (categorie tot 75 kg), Enrico Lacruz (-63 kg), Delano James (-69 kg), Max van der Pas (-75 kg) en Artjom Kasparian (-81 kg). Zij komen later in het toernooi in actie.

Bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro veroverde Fontijn zilver in het middengewicht. Ze moest in de finale haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Claressa Shields.