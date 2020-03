Epke Zonderland kan er begrip voor opbrengen dat de rekstokfinale van zondag bij de World Cup in Bakoe is afgelast vanwege het coronavirus, maar hij had zelf wel willen turnen in Azerbeidzjan. De 33-jarige Fries weet namelijk nog altijd niet 100 procent zeker dat hij mee mag doen aan de Olympische Spelen.

"Ik en de andere turners zijn al een tijdje in Bakoe en het aantal toeschouwers is niet groot bij deze wedstrijden", zegt Zonderland tegen Omrop Fryslan. "Ik kan het besluit van de regering wel begrijpen. Maar als ik me in die finale had kunnen plaatsen voor de Spelen, dan had ik het risico genomen."

In de jacht op een olympisch ticket moet Zonderland in het wereldbekerklassement zien af te rekenen met naaste belager Hidetaka Miyachi, al heeft de Japanner al aangegeven dat hij zich terugtrekt in de strijd met de Nederlander en daarom niet meer mee zal doen aan de laatste twee wereldbekers.

Daardoor lijkt Zonderland weliswaar zeker van deelname aan de Spelen, maar doordat de World Cup in Bakoe alsnog is afgelast en de World Cup in Doha door de uitbraak van het COVID-19-virus naar juni is verschoven, weet Zonderland nog niet waar hij aan toe is.

'Ben nog niet 100 procent zeker van Spelen'

De olympisch kampioen van 2012 op de rekstok houdt er rekening mee dat Miyachi van gedachten verandert en in juni voor zijn laatste kans wil gaan om de Spelen te halen. "Als straks blijkt dat Miyachi toch wil deelnemen, dan moeten we er alsnog voor vechten", benadrukte Zonderland.

"Daarom ben ik nog steeds niet 100 procent zeker van een olympisch ticket. In dat geval moet ik in juni én een maand later op de Olympische Spelen mijn hoogste niveau laten zien. Dat is moeilijk, maar het kan wel."

Zonderland deed in Bakoe nog wel mee aan de kwalificaties en plaatste zich dus voor de rekstokfinale, die op vrijdag werd afgelast. De rest van de Nederlandse turnploeg vloog in de nacht van donderdag op vrijdag al uit voorzorg terug naar huis.