Martin Fourcade stopt met biatlon. De 31-jarige Fransman kende een zeer succesvolle loopbaan met in totaal vijf olympische titels en een recordaantal van elf wereldtitels.

"Bedankt voor deze reis. Het is tijd om vaarwel te zeggen", schrijft Fourcade vrijdag op zijn Twitter-pagina met een blauw hartje en daaronder een juichfoto van hemzelf.

"De wil om het beste van mezelf te geven en bergen te bedwingen leeft nog altijd in mij, maar zowel als mens als als vader wil ik andere wegen bewandelen."

Fourcade pakte in 2014 in Sotsji olympisch goud op de 20 kilometer individueel en de 12,5 kilometer achtervolging en in 2018 in Pyeongchang op de 12,5 kilometer achtervolging, de 15 kilometer massastart en de gemengde estafette.

De routinier veroverde vorige maand nog zijn elfde individuele wereldtitel en evenaarde daarmee het record van de Noorse biatlonlegende Ole Einar Bjørndalen, die in 2018 zijn carrière beëindigde.

Fourcade zal zaterdag zijn laatste wedstrijden skiën in het Finse Kontiolahti. Het seizoen zou aanvankelijk een week later eindigen, maar het slotstuk werd geschrapt vanwege het coronavirus.