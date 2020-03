Caster Semenya concentreert zich vanaf heden op de 200 meter. De veelbesproken Zuid-Afrikaanse atlete hoopt op die manier toch in actie te kunnen komen op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

"Sinds ik de Olympische Spelen van 2008 op televisie zag, wist ik dat ik op olympisch niveau wilde meedoen", laat Semenya vrijdag weten op Instagram. "Maar zoals jullie allemaal weten, mag ik niet uitkomen op de 800 meter en kan ik mijn olympische titel in Tokio later dit jaar dus niet verdedigen."

De 29-jarige Semenya heeft van nature een hoge testosteronspiegel en mag door een vorig jaar ingevoerde regel van de internationale atletiekbond IAAF niet meedoen aan wedstrijden van 400 meter tot en met de Engelse mijl. Hierdoor heeft ze nu besloten om over te stappen naar de 200 meter, waarop ze wel in actie mag komen.

"Het is altijd mijn droom geweest en gebleven om op het hoogste niveau actief te blijven", vervolgt de tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter. "Om dat doel na te streven heb ik besloten mij vanaf nu op de 200 meter te richten. Het is geen eenvoudige beslissing geweest, maar ik zal er alles aan doen om me te kwalificeren voor Tokio."

Om op de 800 meter te mogen uitkomen moet Semenya volgens de regel van de IAAF medicatie nemen. Ze ging daartegen in beroep, maar dat we door een Zwitserse rechtbank afgewezen. Hierdoor kon ze vorig jaar in Doha haar wereldtitel op de 800 meter al niet verdedigen.

Semenya koos daarom in september voor een opmerkelijke stap in haar sportcarrière. Ze ging als voetbalster aan de slag bij JVW FC, dat uitkomt op het tweede niveau in het Zuid-Afrikaanse vrouwenvoetbal.