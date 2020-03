In de Verenigde Staten is vrijdag wederom een flink aantal grote sportwedstrijden uitgesteld vanwege het coronavirus. Zo zal het debuut van de Nederlandse coureur Rinus van Kalmthout in de IndyCar pas in mei komen en gaan het golftoernooi The Masters en de marathon van Boston voorlopig niet door.

De IndyCar heeft al zijn races in maart en april afgelast. Het gaat om wedstrijden in St. Petersburg, Alabama, Long Beach en Austin.

De negentienjarige Van Kalmthout zou dit weekend op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida zijn debuut maken in de Amerikaanse autosportklasse. De coureur uit Hoofddorp rijdt voor Ed Carpenter Racing.

Het IndyCar-seizoen zal nu van start gaan van 7 tot en met 9 mei in Indianapolis. Op datzelfde circuit is twee weken later de beroemde Indy 500.

Masters tot nader order uitgesteld

The Masters zou van 9 tot en met 12 april worden gehouden in de Amerikaanse plaats Augusta. De eerste golfmajor van het jaar is tot nader order uitgesteld.

Vorig jaar won Tiger Woods voor de vijfde keer The Masters. Het was voor de legendarische Amerikaan zijn eerste majorzege in elf jaar.

De Amerikaanse PGA Tour besloot eerder op vrijdag al om alle golftoernooien tot 2 april te annuleren. The Players Championship in Florida, dat donderdag begon, is daarom na één dag afgelast.

Marathon van Boston naar september

De marathon van Boston is verplaatst van 20 april naar 14 september. Dat is besloten nadat gouverneur Charlie Baker eerder deze week de noodtoestand had uitgeroepen voor de staat Massachusetts.

Naast de marathon van Boston is er ook een nieuwe datum gevonden voor de marathon van Londen. Die gaat van 26 april naar 4 oktober.

Bij grote stadsmarathons als in Boston en Londen doen ook altijd duizenden amateurlopers mee. Er ging ook al een (tijdelijke) streep door de marathons van Rome, Parijs en Rotterdam.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.