De Nederlandse turnploeg heeft besloten om de World Cup in Bakoe uit voorzorg te verlaten vanwege het coronavirus. Alleen Epke Zonderland is in de Azerbeidzjaanse hoofdstad achtergebleven, omdat er voor hem officieel nog olympische kwalificatie op het spel staat.

Bart Deurloo, Rick Jacobs, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en Sanne Wevers zijn in de nacht van donderdag op vrijdag al teruggevlogen naar Nederland. Naast Zonderland bleef fysiotherapeut Tjeerd Tjeerdsma achter in Bakoe.

De Nederlandse turnploeg besloot Bakoe te verlaten, nadat de Spaanse turner Rayderley Zapata in het ziekenhuis werd opgenomen met griepverschijnselen. Hij is getest op het COVID-19-virus, maar de uitslag is nog niet bekend.

Om de risico's minimaal te houden en een eventuele quarantaine in Bakoe te voorkomen, besloot de Nederlandse ploeg direct terug te vliegen. In heel Azerbeidzjan zijn op dit moment in totaal elf besmettingen.

Zonderland is officieus al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer - zijn enige concurrent Hidetaka Miyachi meldde zich af voor de World Cups in Bakoe en Doha - maar de 33-jarige Fries wil het zekere voor het onzekere nemen.

De World Cup in Doha is namelijk van volgende week naar juni verplaatst vanwege het coronavirus. Daardoor is de kans aanwezig dat Miyachi in de tussentijd nog van gedachten verandert en toch mee wil doen in de Qatarese hoofdstad.

