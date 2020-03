De PGA Tour heeft vrijdag besloten om alle golftoernooien tot 2 april te annuleren. The Players Championship in Florida, dat donderdag begon, is daarom alsnog afgelast.

Het eerstvolgende toernooi op de kalender is nu het Valero Texas Open op 2 april. Een week later staat in Augusta The Masters op het programma, de eerste major van het jaar. Daarna volgen nog de US Open (juni), The Open Championship (juli) en The PGA Championship (augustus).

The Players Championship is officieel geen major, maar wordt door de grote prijzenpot gezien als een van de meest prestigieuze toernooien op de golfkalender.

Aanvankelijk zou The Players Championship zonder publiek doorgaan, maar daar komt het dus niet meer van. "Voor onze spelers en de fans is het de juiste beslissing om nu alles af te gelasten", zegt de PGA Tour in een verklaring.

"Vanaf het eerste moment hebben we beloofd om transparant en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel beslissingen te nemen. We hebben er dan ook alles aan gedaan om een veilige omgeving voor onze spelers te creëren, maar we kunnen nu niet anders dan het toernooi af te gelasten."

