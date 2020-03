NBA-ster Rudy Gobert heeft donderdagavond zijn verontschuldigingen aangeboden voor de manier waarop hij onlangs de spot dreef met het coronavirus. De basketballer van Utah Jazz is inmiddels zelf besmet.

Gobert baarde begin deze week opzien door aan het einde van een persmoment alle microfoons en opnameapparatuur van journalisten aan te raken, waarmee hij liet zien de uitbraak van het COVID-19-virus niet bepaald serieus te nemen.

De NBA maakte donderdag - twee dagen na dat incident - bekend dat het seizoen tot nader order wordt stilgelegd, omdat een speler van Utah Jazz besmet was geraakt met het coronavirus. Al snel bleek dat het uitgerekend om Gobert ging.

"Sinds ik ben gediagnosticeerd met het coronavirus zijn er veel emoties door me heen gegaan, met name angst en schaamte", schrijft de Fransman nu op Instagram. "Ten eerste wil ik mij publiekelijk verontschuldigen omdat ik mogelijk andere mensen in gevaar heb gebracht. Op dat moment had ik geen idee dat ik besmet was."

20 Video Utah Jazz-basketballer Rudy Gobert raakt microfoons aan

'Hopelijk geldt mijn verhaal als waarschuwing'

In de Verenigde Staten hebben inmiddels ruim 1.600 mensen het COVID-19-virus onder de leden. President Donald Trump kondigde daarom aan dat de VS vanaf vrijdag middernacht tot 31 maart geen mensen uit Europa meer toelaat, terwijl ook de Amerikaanse sportwereld wordt getroffen.

Naast de NBA liggen ook de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS en ijshockeycompetitie NHL voorlopig stil. Gobert realiseert zich dat hij vanaf het eerste moment respectvoller had moeten omgaan met de situatie.

"Ik was roekeloos en daar zijn geen excuses voor", erkende hij. "Hopelijk geldt mijn verhaal als een waarschuwing. Iedereen moet dit serieus nemen. Ik doe wat ik kan om mijn ervaring te gebruiken om anderen te onderwijzen. Ik word goed verzorgd en zal volledig herstellen."

