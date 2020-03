Het bestuur van de internationale atletiekbond World Athletics heeft de Russische atletiekbond donderdag een boete van 10 miljoen dollar (zo'n 8,9 miljoen euro) gegeven voor het overtreden van de antidopingregels.

World Athletics besloot bovendien dat komende zomer maximaal tien Russische atleten onder neutrale vlag mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Als de helft van de boete niet betaald is voor 1 juli, mogen er helemaal geen Russische atleten in actie komen in Japan. De andere 5 miljoen dollar hoeft pas over twee jaar te worden overgemaakt, behalve als de Russen wederom de antidopingregels overtreden. Dan wordt het bedrag direct geïnd.

"Deze straf past bij de ernst van de overtredingen van de Russische bond en is een duidelijke boodschap dat we dit zeer serieus nemen", zegt World Athletics-voorzitter Sebastian Coe. "De vorige maatregelen waren niet genoeg om het Russische gedrag te veranderen."

Russische sporters voor vier jaar verbannen

De Russische atletiekbond is door World Athletics (voorheen IAAF) sinds 2015 geschorst wegens een wijdverspreid dopingnetwerk in het land. Russische atleten mogen sindsdien niet onder de eigen vlag meedoen aan grote toernooien.

World Athletics dreigde Rusland helemaal uit te sluiten van het olympische atletiektoernooi nadat zeven officials van de Russische bond in november vorig jaar werden beschuldigd van het ondermijnen van een dopingonderzoek. De toenmalige voorzitter zou daarbij valse documenten hebben gebruikt. Vorige maand stapte het voltallige bestuur op.

De gehele Russische sport zit nog altijd diep in een dopingcrisis. Het mondiale antidopingbureau WADA besloot in december Russische sporters voor vier jaar te verbannen van alle wereldwijde sportwedstrijden.

Rusland vecht de schorsing nog wel aan bij het internationaal sporttribunaal CAS.