De Amerikaanse basketbalbond NBA heeft besloten om de competitie voor onbepaalde tijd stil te leggen, nadat een speler van Utah Jazz woensdag positief testte op het coronavirus.

Utah Jazz zou woensdagavond een uitwedstrijd spelen tegen Oklahoma City Thunder. De wedstrijd werd vlak voor de start afgelast toen bekend werd dat een speler van de bezoekers het COVID-19-virus onder de leden heeft.

Volgens Amerikaanse media gaat het om Rudy Gobert, maar dat is niet officieel bevestigd. De Fransman, die onlangs nog de spot dreef met het coronavirus door bij een persmoment enkele microfoons en opnameapparatuur van journalisten aan te raken, was niet in het stadion aanwezig.

Voor de NBA was er hoe dan ook genoeg aanleiding om de gehele competitie voorlopig stil te leggen. "We zullen deze onderbreking gebruiken om de volgende stappen te kunnen bepalen met betrekking tot de pandemie", staat er in een verklaring van de bond.

NBA kwam eerder al met maatregelen

Los Angeles Lakers-ster LeBron James reageert aangeslagen op het nieuws. "We annuleren sportwedstrijden, gaan niet meer naar school, naar werk. Wat we echt nodig hebben is het annuleren van 2020. Wat een heftige maanden zijn het geweest", aldus de 35-jarige James op Twitter.

De NBA had eerder al maatregelen genomen tegen verspreiding van het coronavirus. Zo werd spelers afgeraden om toeschouwers high-fives te geven en handtekeningen uit te delen en werden media niet meer toegelaten tot de kleedkamers en andere stadionfaciliteiten.

In de Verenigde Staten, waar in totaal meer dan duizend mensen zijn besmet met het COVID-19-virus, worden meer harde maatregelen genomen. Zo kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat al het personenverkeer vanuit heel Europa vanaf vrijdag middernacht voor dertig dagen zal worden geschrapt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.